Hund ist neidisch: Novalanalove spricht über Leben mit Baby

Novalanalove (31) meldet sich erstmals zu Wort! Vor wenigen Tagen wandte sich die Influencerin, die Farina Yari mit bürgerlichem Namen heißt, dass sie und ihr Mann Dj Jeezy erstmals Eltern geworden sind. Seitdem genießen die frischgebackenen Eltern ihre Zeit mit Töchterchen Nola Kiana in vollen Zügen. Ihre Follower interessiert seitdem offenbar eine Frage besonders: Wie geht Farinas Hund damit um, dass nun ein Baby mit im Haus wohnt?

Via Instagram gab Farina nun erste Einblicke darüber, was sich im Haushalt der Yaris seit der Geburt ihrer Kleinen verändert hat. Neugierige Fans schienen sich dabei vor allem zu fragen, wie ihr Hund Oreo mit der neuen Situation umgeht. "Also, der ist superlieb, supervorsichtig und supersüß. Aber er ist auch ein kleines Bisschen irritiert oder fast traurig würde ich sagen", erklärte sie in ihrer Story. Die 31-Jährige befürchtete nämlich, dass ihr Vierbeiner etwas neidisch auf die Aufmerksamkeit sein könnte, die seine Herrchen aktuell dem neuen Familienmitglied zukommen lassen.

Momentan würde Farina deshalb aktuell besonders darauf achten, dass sich ihr Vierbeiner nicht vernachlässigt fühlt. Unterstützung würde sie dabei vor allem von dem Vater ihres Kindes erhalten, der sich aktuell liebevoll um die Fellnase kümmern würde, während die Beauty ihr Nesthäkchen knuddelt.

Anzeige

Instagram / novalanalove Nola Kiana, Tochter von Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari mit Töchterchen Nola im August 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari mit ihrem Mann Pouya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de