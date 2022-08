Komplett in Rosa: So schön war Angelina Panneks Babyparty!

Ihren anstehenden Nachwuchs feierten Sebastian (36) und Angelina Pannek (30) auf ganz besondere Art! Der Ex-Bachelor und seine Auserwählte werden zum zweiten Mal Eltern. Nachdem die beiden im Juni 2020 einen Jungen auf der Welt begrüßten, darf sich das Paar nun auf ein Mädchen freuen. Das wollten die baldigen Zweifach-Eltern gebührend zelebrieren: Deshalb veranstaltete Angelina jetzt eine Babyparty ganz in Rosa, die ein voller Erfolg war.

In ihrer Instagram-Story zeigte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin einige Details von ihrer Feier. So hielt sie beispielsweise weiß-rosa schokolierte Erdbeeren in die Kamera, die mit Bouquets geschmückt waren. Den Raum hatte Angelina liebevoll mit pinken und weißen Luftballons dekoriert. Auch sie selbst trug passend zum Party-Motto ein roséfarbenes enges Kleid. "Es war genauso, wie es war, richtig schön. Es war richtig gemütlich und es war einfach nur rosa, das war für mich das Wichtigste. Ich hatte eine traumhafte Torte [...]. Ich war richtig glücklich darüber", berichtete die 30-Jährige nach der Feier.

Einige ihrer Fans fragten sich allerdings, warum Angelina ihre Babyparty selbst organisiert hatte. Da die Influencerin keine beste Freundin habe, die das Ganze nach ihren Wünschen auf die Beine hätte stellen können, habe sie die Feier lieber selbst geplant. Am Ende habe Angelina eine Babyparty genau nach ihren Vorstellungen gehabt, weshalb sie froh sei, alles selbst in die Hand genommen zu haben.

Instagram / angelina.pannek Dekoration bei Angelina Panneks Babyparty

Instagram / angelina.pannek Dekoration bei Angelina Panneks Babyparty

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek während ihrer zweiten Schwangerschaft

