Michèle de Roos hatte "einen kleinen mentalen Zusammenbruch"

Michèle de Roos macht gerade eine schwere Zeit durch. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Freund, der Ex-Bachelor Niko Griesert (31), in einer Liebeskrise stecken. Mittlerweile ist sie sogar in eine eigene Wohnung gezogen. Doch nicht nur das: Zuletzt gab es in Michèles Umfeld auch noch einen Trauerfall. Mit alledem umzugehen, fällt der Kölnerin nicht leicht. Sie hatte nun einen mentalen Zusammenbruch.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein paar nachdenkliche Zeilen: "Ich hatte gerade irgendwie einen kleinen mentalen Breakdown." Sie habe viel zu tun, was während des Umzugs liegen geblieben sei und müsse sich schnellstmöglich eine Alltagsstruktur aufbauen. Zudem hatte ihre Hündin eine Auseinandersetzung mit einem anderen Vierbeiner. "Das hat mir irgendwie den Rest gegeben, als hätte ich nichts mehr im Griff", erklärte Michèle weiter.

Trotz allem zeigte sich die einstige TV-Kandidatin vor wenigen Tagen noch recht kämpferisch. "Ich funktioniere einfach. Ich muss für meine Tiere funktionieren, für mich funktionieren, für meine Arbeit funktionieren", stellte die Brünette klar.

