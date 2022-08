Nach Trennung und Trauerfall: Michèle de Roos "funktioniert"

Michèle de Roos durchlebt gerade schwere Zeiten. Vor wenigen Tagen gaben die ehemalige Bachelor-Kandiatin und Niko Griesert (31) bekannt, dass es gerade heftig in ihrer Beziehung kriselt. Die Kölnerin zog sogar bereits aus der gemeinsamen Wohnung aus. Neben dem Liebeskummer muss die TV-Bekanntheit auch einen weiteren Schicksalsschlag verkraften – einen Trauerfall in ihrem engeren Umkreis. Ihren Fans verriet Michèle nun, wie es ihr derzeit geht.

"Und wer sich fragt, wie es mir geht – ich funktioniere halt einfach", teilte die 29-Jährige sichtlich mitgenommen in ihrer Instagram-Story mit. "Ich muss für meine Tiere funktionieren, für mich funktionieren, für meine Arbeit funktionieren. Und ja, so geht es mir", erklärte Michèle ihren Followern und verriet, dass sie sich auf den Weg zu einer Bestattung mache.

Auch Niko scheint unter starkem Liebeskummer zu leiden. Während der ehemalige Rosenkavalier in der Vergangenheit seine Fans stets an seinem Leben teilhaben ließ, zog er sich in den vergangenen Tagen zurück. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte er: "Möchte einfach mal alles so sacken lassen".

Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, ehemalige "Bachelor"-Kandidatin

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

