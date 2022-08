Organempfänger gefunden: Anne Heches Geräte bald abgestellt

Anne Heche (53) wird bald ihre letzte Ruhe finden. Die Schauspielerin war Anfang August mit ihrem Auto in ein Wohnhaus gerast. Bei dem Crash verletzte sie sich so schwer, dass sie in ein Wachkoma versetzt werden musste. Nach ersten optimistischen Meldungen wurde schnell klar, dass Anne den Unfall nicht überleben würde. Ihre lebenserhaltenden Geräte blieben jedoch aktiv, denn die Blondine hatte verfügt, dass ihre Organe gespendet werden sollen. Nun sind Empfänger gefunden worden.

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ nun berichtete, seien inzwischen geeignete Person für die Transplantationen ermittelt worden. Ein Insider berichtete, dass mehrere Organe gespendet würden. Weitere Details nannte die Quelle jedoch nicht. Aufgrund der schweren Verletzungen war zunächst nicht klar gewesen, ob eine Organspende infrage kommen würde.

Die Transplantation bedeutet allerdings auch, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen bei Anne deaktiviert werden. Dem Insider zufolge soll das bereits am heutigen Sonntag geschehen. Damit wird die einstige Partnerin von Ellen DeGeneres (64) nun endgültig sterben.

