Weshalb trennte sich Lucas Cordalis damals von Blümchen?

Sie waren Ende der 90er das Pärchen in der deutschen Musikszene: Lucas Cordalis (55) und Jasmin Wagner (42) aka Blümchen! Die zwei Sänger sind 1997 ein Paar geworden – für die Deutsch-Kroatin war es die erste richtige Beziehung. Doch nach vier Jahren zerbrach ihre Liebe schließlich und beide kamen mit anderen Partnern zusammen. Der Sohn von Costa Cordalis (✝75) ist bis heute glücklich mit Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (35) verheiratet. Aber wieso haben Jasmin und Lucas sich damals eigentlich getrennt?

Genau darüber sprachen Daniela und ihr Göttergatte in ihrem Podcast "Katze & Cordalis": "Warum habt ihr euch damals getrennt? Ich als großer Blümchen-Fan muss jetzt diese Frage beantwortet bekommen!", forderte die Kultblondine. Daraufhin erklärte Lucas: "Wir waren zu unterschiedlich. Es hat einfach nicht mehr gepasst und ich glaube, sie ist auch nicht traurig drüber – aber auch über die Beziehung nicht traurig. Und das ist doch nicht schlecht." Mit dieser Antwort wollte Dani sich aber nicht zufriedengeben: "Jetzt sei doch mal ehrlich: War die schlecht im Bett?", stichelte sie. Ihr Mann entgegnete: "Nein! Und das würde ich auch nicht so öffentlich preisgeben."

Wie ist denn heute das Verhältnis von Lucas zu seiner Ex? "Ich habe tatsächlich gar keinen Kontakt zu ihr", offenbarte der gebürtige Hamburger. Zuletzt habe er Jasmin bei einem Event im Megapark auf Mallorca getroffen. "Davor hatten wir auch lange nicht gesprochen. Wenn wir uns dann kurz austauschen, geht es nur darum: 'Wie geht es deiner Familie?'" Und was sagt Dani dazu? Sie zeigte sich nur gespielt eifersüchtig – betonte aber: "Das Schlimmste an der Sache ist, dass ich ihr größter Fan war! Alle kannten Blümchen! Ich finde die ja mega... "

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Getty Images Sängerin Jasmin Wagner

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de