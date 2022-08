Brustverkleinerung: Kerry Katona fühlte sich wie ein Monster

Kerry Katona (41) vergleicht sich mit einem Maskottchen aus der Werbung! Nachdem sich das Atomic Kitten-Mitglied bereits im vergangenen Jahr die Brüste verkleinern ließ, folgte im Mai die nächste Schönheits-OP. Zufrieden scheint die Britin aber immer noch nicht zu sein, wie sie jetzt selbst verriet: Nachdem sich die "Whole Again"-Interpretin mit einem Monster verglich, legte sich Kerry jetzt erneut für eine Brustverkleinerung unters Messer!

Auf ihrem YouTube-Kanal meldete sich Kerry aufgeregt an dem Tag ihrer Operation: "Jedes Mal, wenn ich einen Pullover anziehe, komme ich mir vor wie das Honigmonster aus der Sugar-Puff-Werbung. So fühle ich mich auch!", offenbarte die 41-Jährige ihren Fans. "Ich bekomme also heute eine Verkleinerung und bin sehr aufgeregt, aber auch sehr nervös", gab sie außerdem ehrlich in ihrem Blog zu – Kerry hatte vor der weiteren Schönheits-OP Körbchengröße DD/E, die sie jetzt auf C verkleinern ließ.

Mit ihrer weiteren Brustverkleinerung plant Kerry außerdem eine Typ-Veränderung: Sie möchte Gewicht verlieren! Während eines vergangenen Livestreams auf Instagram teilte die Fünffach-Mama ihre Abnehmpläne mit ihren Fans: "Nachdem ich Bilder von mir in der Zeitung gesehen habe... Ich bin diejenige, die Pinocchio und seinen Vater verschluckt hat. [...] Ich werde dieses Gewicht ein für alle Mal verlieren", schwor Kelly im Netz.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im April 2022

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, ehemaliges Atomic-Kitten-Bandmitglied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de