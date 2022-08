Dijana Cvijetic klärt auf: Marcellino-Trennung wegen Betrug?

Dijana Cvijetic (28) zeigt sich ehrlich. 2020 lernten sich die Love Island-Kandidatin und Marcellino Kremers beim Kampf der Realitystars kennen. Ende Juni verkündete das einstige Traumpaar, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Ihren Fans gab die Influencerin bereits einige Details bekannt – so soll ihr Ex-Freund kurz nach dem Liebes-Aus mit anderen Frauen gesichtet worden sein. Mit Promiflash plauderte Dijana jetzt erneut aus dem Nähkästchen.

Auf der diesjährigen GLOW sprach die Beauty mit Promiflash über ihr Single-Leben und verriet, wie es ihr geht: "Ich würde sagen, jeden Tag ein bisschen besser. Ich komme langsam mit der Situation klar." Laut der einstigen Miss Universe-Kandidatin gab es bei ihr und Marcellino keinen richtigen Trennungsgrund: "Also es ist nichts Großartiges passiert, wir haben einander weder betrogen noch sonst irgendwas. Aber irgendwann passiert es einfach, wenn es nicht sein soll."

Zwischen den beiden scheint es also kein böses Blut zu geben. Dijana wandte sich Ende Juni via Instagram an ihre Community mit folgenden Worten: "Das allerwichtigste für mich ist, dass ihr ihn weiterhin supportet und dass ihr weiterhin zu ihm steht." Zudem betonte die 28-Jährige: "Er ist wirklich ein unglaublich toller Mensch und ich bin unfassbar dankbar für die letzten zwei Jahre."

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im September 2021

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, einstige "Love Island"-Kandidatin

