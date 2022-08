"Hodensack-Haut": Dani Katzenberger hatte eine Lidstraffung

Daniela Katzenberger (35) steht zu ihren Eingriffen! Der TV-Star teilt mit ihrer Community so gut wie alles und gibt sehr oft private Einblicke! Zudem plaudert sie gerne aus dem Nähkästchen – die Katze verriet bereits, dass sie sich in der Vergangenheit unters Messer gelegt hat. Jetzt wandte sich die Blondine mal wieder an ihre Fans und verriet, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit für eine weitere Beauty-OP entschieden hat!

In ihrer Instagram-Story verkündete die 35-Jährige, dass sie sich vor zwei Wochen einer Lidstraffung unterzogen hat – zwei Jahre lang habe sie über die OP nachgedacht. Vor dem Eingriff hatte Daniela ihre Bedenken: "Ich hatte wirklich Schiss, dass ich danach einen ganz anderen Ausdruck habe – also, dass ich so anders aussehe." Dabei soll sie nicht der Anblick ihrer Schlupflider gestört haben. "Ich hatte bisschen Hodensack-Haut", scherzte die Frau von Lucas Cordalis (55).

Was wohl ihr Liebster davon hält? In einem Interview mit Promiflash betonte Daniela, dass es für ihr Umfeld von Vorteil sei: "Ich glaube, den Leuten wäre es nicht recht, wenn ich total unglücklich bin und mir ist es auch nicht recht. Da leidet ja der ganze Haussegen drunter, wenn ich jeden Tag schlechte Laune habe, weil mir irgendetwas nicht gefällt."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger während ihrer Beauty-OP

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Persönlichkeiten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

