Für Ian Ziering ist die Erziehung seiner Töchter schwierig

Ian Ziering (60) ist stolzer Vater von zwei Töchtern im Teenageralter. Die Erziehung seiner Sprösslinge fällt dem Beverly Hills, 90210-Star nicht immer leicht, wie er vor einiger Zeit gegenüber Fox News gestand. "Oh Mann, es ist schwer in dieser Welt, junge Mädchen bei der Stange zu halten", erklärte der Schauspieler. Vor allem durch Social Media und den unbegrenzten Zugang zu Filmen und Fernsehshows sei die Erziehung für ihn oft herausfordernd. Er weiß, dass er seine Töchter Mia und Penna nicht vor allem schützen könne, trotzdem wolle er so gut es geht für sie da sein.

Auch wenn Ian als Vater die Tücken der heutigen Zeit sieht, hat er Vertrauen in seine Töchter. "Ihre Mutter und ich hoffen, dass wir als Eltern einen guten Job gemacht haben und dass, wenn unsere Kinder auf sich selbst gestellt sind, sie gute und kluge Entscheidungen treffen werden, damit sie erfolgreich sein können und andere dazu ermutigen, das Gleiche zu tun", zeigt sich der 60-Jährige zuversichtlich. Er würde seinen Töchtern sogar erlauben, in seine Fußstapfen zu treten und ebenfalls in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten.

Ians Ex-Frau Erin Kristine Ludwig ist die Mutter von Mia und Penna. Die gelernte Krankenschwester und der Schauspieler trafen im Jahr 2009 aufeinander – und offenbar funkte es gewaltig. Denn bereits ein Jahr später heiratete das einstige Traumpaar. Ihre Ehe hielt neun Jahre lang, bis Erin im Oktober 2019 die Scheidung einreichte. Trotz ihres Liebes-Zerwürfnisses herrscht offenbar kein böses Blut zwischen den ehemaligen Eheleuten. "Sie [Erin] ist eine der unglaublichsten Frauen, die ich je getroffen habe, und die beste Mutter für unsere Kinder", machte Ian nach der Trennung im Interview mit People deutlich.

Ian Ziering, Schauspieler

Ian Ziering und seine Ex-Frau Erin im Juli 2018 in San Diego

