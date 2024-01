Mit Kappe: Ian Ziering erstmals nach Biker-Prügelei gesehen

Er zeigt sich erstmals nach dem Vorfall! Ian Ziering (59) wurde kürzlich dabei gefilmt, wie er mitten auf einer Straße aus dem Auto stieg und einen Biker von seinem Gefährt stieß. Dem Mann kamen seine Freunde zu Hilfe und es kam zu einem Gerangel. Der Beverly Hills, 90210-Darsteller ist laut eigener Aussage von den Bikern aggressiv angefahren worden. Nun wurde Ian erstmals nach dem Vorfall gesehen.

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen den Schauspieler beim Mittagessen mit einer Freundin in Los Angeles. Der 59-Jährige trägt eine braune Holzfällerjacke und eine Jeans. Dazu kombiniert er eine Kappe mit der Aufschrift: "Good Vibes". Möchte Ian damit zeigen, dass es ihm nach der Prügelei wieder gut geht und er schon längst mit dem Vorfall abgeschlossen hat?

Am Ereignis war zwangsläufig auch Ians Tochter beteiligt, der aber nichts passiert ist. "Zu meiner Erleichterung kann ich mitteilen, dass meine Tochter und ich unverletzt geblieben sind, aber der Vorfall hat mich zutiefst beunruhigt angesichts der zunehmenden Dreistigkeit solcher Gruppen, die die öffentliche Sicherheit und den Frieden stören", gab der Schauspieler in einem Statement via Instagram bekannt.

Anzeige

Getty Images Ian Ziering

Anzeige

Instagram / ianziering Ian Ziering im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Ian Ziering, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de