Ian Ziering war an Silvester in eine Schlägerei verwickelt

Was hat es damit auf sich? Zuletzt hatte Ian Ziering (59) mit seiner Scheidung für Schlagzeilen gesorgt: Nach neun Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kinder machten der Beverly Hills, 90210-Darsteller und seine Ex-Frau Erin Ludwig 2019 ihre Trennung bekannt. Drei Jahre später konnten sich die beiden schließlich vor Gericht einigen. Seitdem wurde es recht ruhig um die TV-Bekanntheit. Doch nun macht er mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Ian war an Silvester in eine Schlägerei verwickelt!

TMZ liegt ein Video vor, dass das Geschehene genau dokumentiert hat: An einer viel befahrenden Straße steigt der 59-Jährige aus seinem Auto aus und schubst unvermittelt einen anderen Mann von seinem Bike – daraufhin eskaliert die Situation. Weitere Biker umringen den Schauspieler und liefern sich dabei ein handfestes Gefecht. Mehreren Berichten zufolge soll sich die Schlägerei daraufhin aufgelöst haben: Ian habe sich wieder in sein Auto gesetzt, während die Gruppe davon fuhr – das ist jedoch nicht mehr in dem Video zu sehen.

Wie das Medium erfahren haben will, wird der Fall nun von der Polizei untersucht – demnach wird Ian im Polizeibericht als Opfer genannt. Weder der Grund noch ob jemand bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist aktuell bekannt. Ian selbst äußerte sich noch nicht zu dem Fall.

Ian Ziering mit seiner Ex-Frau Erin Ludwig und den gemeinsamen Kindern Mia und Penna, 2019

Ian Ziering, Schauspieler

Ian Ziering im Dezember 2023

