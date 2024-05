Biker-Prügelei: Ian Zierings mutmaßliche Angreifer verhaftet

Für Ian Ziering (60) gibt es nun bald Klarheit! In der vergangenen Silvesternacht war der Beverly Hills, 90210-Darsteller in eine gewalttätige Schlägerei verwickelt. Jetzt konnte das Los Angeles Police Department die zwei Hauptverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um keine Unbekannten! Die mutmaßlichen Täter sind Mitglieder einer polizeibekannten Biker-Gang, heißt es in der offiziellen Stellungnahme der Dienststelle. Den US-amerikanischen Beamten gelang es außerdem, die Beschuldigten in Gewahrsam zu nehmen. Laut Angaben der Polizei müssen sich die Gang-Mitglieder schon bald vor Gericht wegen Vandalismus und dem Angriff mit einer tödlichen Waffe rechtfertigen.

Doch was ist damals eigentlich geschehen? Wie Aufnahmen von TMZ zeigten, kam es inmitten einer Straße zu einer heftigen Auseinandersetzung. Alles begann, als Ian aus seinem Auto stieg und einen Motorradfahrer von seinem Bike schubste. Daraufhin eskalierte die Situation. Freunde des Bikers kamen herbeigeeilt und attackierten den 60-Jährigen und dessen Auto. Zum Schrecken vieler Zuschauer saß die Tochter des Serien-Stars während des gesamten Vorfalls im Fahrzeug und musste die dramatische Situation mitansehen.

Nach den schockierenden Geschehnissen meldete sich Ian mit ernsten Worten auf Instagram. "Gestern erlebte ich einen beunruhigenden Vorfall mit einer Gruppe von Personen auf Minibikes. Während ich im Stau stand, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte", teilte der Schauspieler mit. Trotz der heftigen Attacke seien er und seine Tochter unverletzt geblieben. Dennoch machte der "Sharknado"-Star voller Sorge deutlich: "Der Vorfall hat mich zutiefst beunruhigt angesichts der zunehmenden Dreistigkeit solcher Gruppen, die die öffentliche Sicherheit und den Frieden stören!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ian Ziering im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ian Ziering und seine Töchter Mia und Penna im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de