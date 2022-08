Kuschelt Damian Hurley hier etwa mit seiner neuen Freundin?

Mit wem kuschelt Damian Hurley (20) denn hier? Der Sohn von Schauspielerin Liz Hurley (57) und dem verstorbenen Filmproduzenten Steve Bing (✝55) scheint gerade eine sehr gute Zeit zu haben. Erst vor einigen Wochen konnte das Model sich über seinen Abschluss an einer Schauspielschule freuen und feierte das gebührend. Jetzt gönnt er sich eine Auszeit in Italien – und das nicht allein: Damian wurde sehr vertraut mit einer rothaarigen Beauty abgelichtet!

Am Strand von Portofino wurde Damian in weiblicher Begleitung lachend und total verschmust gesichtet. Dabei soll es sich um die Künstlerin Millie Griffiths handeln. Wie ein Freund der Daily Mail außerdem berichtete, seien die beiden im Moment sehr glücklich: "Sie sind sehr eng miteinander und verstehen sich super. Ihre Bindung ist echt!" Paparazzi fotografierten die beiden beim gemeinsamen Planschen im Meer und eng umschlungen an der Küste. Die mutmaßlich frisch Verliebten scheinen derzeit unzertrennlich zu sein und ihre gemeinsame Zeit zu genießen.

Schon zuvor hatte Damian sich gemeinsam mit Millie im Netz gezeigt, als er einige Eindrücke von einer Party zu seinem Abschluss postete. Darauf ist er beim Feiern mit Freunden zu sehen, aber eben auch sehr innig mit der 20-Jährigen. Auch Mama Liz scheint sich für ihren Spross zu freuen, denn sie kommentierte die Bilder mit dem Wort "Himmel".

Anzeige

Oliver Palombi / MEGA Damian Hurley mit einer Freundin, August 2022

Anzeige

Oliver Palombi / MEGA Damian Hurley und eine Freundin im August 2022

Anzeige

Instagram / damianhurley1 Arun Nayar, Damian Hurley und seine Mutter Liz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de