Neues Foto mit Babybauch: Chrissy Teigen ist ungeduldig!

Chrissy Teigen (36) freut sich riesig auf ihre XXL-Kugel! Die Frau von John Legend (43) ist aktuell wieder schwanger und erwartet nach einer dramatischen Fehlgeburt das dritte Kind mit ihrem Mann. Diese schöne Nachricht teilte sie erst vor ein paar Tagen mit der Welt. Seitdem konnten ihre Fans schon ein paar Blicke auf ihren Babybauch erhaschen. Nun postete Chrissy ein Update mit ihrer Kugel – die bereits viel größer sein dürfte, wenn es nach ihr ginge!

Via Instagram veröffentlichte die Schwangere ein hübsches Spiegelselfie von sich. Chrissy ist hier top gestylt und betont ihren kleinen Babybauch mit einer kurzen High-Waist-Hose und einem Crop-Top. Dazu kombinierte sie einen Blazer und Sandaletten mit Keilabsatz – alles in Schwarz. Dennoch ist die Schönheit unzufrieden mit ihrem Anblick, oder besser gesagt ungeduldig: "Diese Zwischenphase mag ich am wenigsten. Bitte werd endlich riesig", beschwörte sie ihren Bauch.

Ihre Fans können nachempfinden, was Chrissy meint: "Ja, man sieht in den ersten Monaten immer aus, als hätte man zu viele Burritos gegessen", witzelte eine Followerin. Eine weitere versicherte ihr: "Du bist so eine schöne Schwangere! Du leuchtest!" Könnt ihr verstehen, dass die 36-Jährige sich einen größeren Babybauch wünscht? Stimmt ab!

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

Getty Images Chrissy Teigen im April 2022

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern in Disneyland, Anaheim 2022

