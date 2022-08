Süß: Schwangere Chrissy Teigen postet erstes Ultraschallbild

Sie teilt auf witzige Art und Weise ihr Glück mit der ganzen Welt! Vor wenigen Tagen verkündete Chrissy Teigen (36) ihrer Community eine Hammer-Neuigkeit: Nach ihrer Fehlgeburt 2020 erwarten das Model und Sänger John Legend (43) erneut Nachwuchs. Seitdem präsentiert die Beauty nur zu gern ihre neuen Kurven. Doch nun überrascht sie mit einem anderen Highlight ihrer Schwangerschaft: Chrissy teilt das erste Ultraschallbild – und das auf gewohnt humorvolle Art!

In ihrer Instagram-Story gibt die 36-Jährige ein kleines Schwangerschaftsupdate und teilt einen Schnappschuss von einer Ultraschalluntersuchung. Auf dem Bild sieht es dabei fast so aus, als würde Chrissys Baby betroffen seine Hand auf die Brust legen. Dazu schreibt sie: "Ich, wie ich gehört habe, dass das FBI eine Razzia in Mar-a-Lago durchgeführt hat." Damit bezieht sich die Moderatorin auf die kürzlichen Durchsuchungen von Donald Trumps (76) Anwesen in Florida.

Dass Chrissy jetzt nur noch befreit und happy ist, nachdem sie ihre Babynews verkündet hat, machte sie bereits im Netz deutlich. "Bei jedem Termin habe ich mir gesagt: 'Ok, wenn es heute gesund ist, gebe ich es bekannt'. Aber dann atme ich erleichtert auf, wenn ich einen Herzschlag höre, und beschließe, dass ich immer noch zu nervös bin", schrieb sie zu ihrer Schwangerschaftsverkündung in der vergangenen Woche.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im April 2022 in Las Vegas

Instagram / chrissyteigen Ultraschallbild von Chrissy Teigens Baby

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2022

