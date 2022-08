Neues Projekt: Elias und Noah Becker machen gemeinsam Musik

Noah (28) und Elias Becker (22) wollen gemeinsam durchstarten. Bereits seit einigen Jahren ist der älteste Sohn von Boris Becker (54) und Barbara Becker (55) im Musikbusiness tätig. Als DJ legte er bereits in so manchen bekannten Clubs auf Ibiza oder in Deutschland auf. 2019 arbeitete der Promi-Spross sogar mit Lenny Kravitz (58) zusammen. Nun will Noah gemeinsam mit seinem Bruder Elias die Musikwelt erobern.

Bereits im Juni kündigten die Geschwister das gemeinsame Projekt auf Instagram an. Unter dem Namen "Noah and Elias" gaben die beiden bereits ihre ersten Konzerte. So spielten der 28-Jährige und sein Bruder im Juli bereits auf einem Open-Air-Event in Berlin. Vergangenes Wochenende legten die beiden auf einem Festival auf, das ebenfalls in Deutschland stattfand.

Es scheint, als wären die Zeiten, in denen sich die beiden Brüder kaum sehen, nun vorbei. Im Sommer 2018 verriet Noah noch, wie sehr er Elias vermisse, seit dieser in die USA gezogen war. "Ich sehe ihn nicht genug. [...] Ich vermisse ihn sehr", hatte der Künstler damals in einem Interview mit RTL zugegeben.

Instagram / e.current Elias Becker mit seinem Bruder Noah

Instagram / e.current Elias und Noah Becker

SplashNews.com Elias und Noah Becker in Berlin

