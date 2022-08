Katharina Eisenblut gestresst: Sie hat zu wenig Muttermilch!

Katharina Eisenblut (28) gibt ihren Fans ein ehrliches Mami-Update! Die einstige DSDS-Teilnehmerin ist seit ein paar Monaten Mutter. Gemeinsam mit ihrem Partner Niko Kronenbitter hat sie einen Sohn namens Emilio bekommen. Seither lässt die ehemalige Die Alm-Kandidatin auch ihre Community im Netz an ihrem neuen Leben als Familie teilhaben. Dazu gehören natürlich auch die weniger schönen Aspekte: Katharina hat aktuell zu wenig Muttermilch für ihr Baby!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Influencerin jetzt: "Der Kleine wird einfach nicht mehr satt, wenn ich ihm meine Milch gebe – auch wenn sie abgepumpt ist." Aber woran merkt sie, dass Emilio noch Hunger hat? "Das kann ich so sagen, weil er einfach mehr will, aber meine Brust kommt nicht mehr nach", schilderte Katharina. Die Lösung: Sie gebe ihrem Spross nun zusätzlich zu ihrer Milch Pre-Nahrung. Dabei handelt es sich um Ersatznahrung für Säuglinge, falls es mit dem Stillen nicht richtig klappt.

Doch so richtig glücklich macht diese Variante die junge Mama nicht: "Ganz ehrlich: Ich mache mir einen Riesenstress! Es ist ja doch mein Kind, wo ich möchte, dass es satt wird – und das ist echt ein Riesenthema momentan", betonte sie aufgebracht. "Mir fällt es einfach echt schwer, das so hinzunehmen, dass es nicht so funktioniert, wie ich will. Man wünscht sich so sehr, dass das Kind trinkt und satt wird und glücklich ist..."

