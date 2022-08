Keine Fans! Marie Nasemann sucht persönlichen Assistenten

Marie Nasemann (33) schreibt hier kein Meet & Greet aus! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat zurzeit alle Hände voll zu tun. Im vergangenen Oktober brachte sie nämlich ihr zweites Kind zur Welt – und seitdem bleibt mitunter auch für die Basics keine Zeit mehr. Um dennoch beruflich weiter durchzustarten, sucht Marie nun Verstärkung – Fans sollen sich allerdings nicht bewerben!

Wer Interesse hat, mit Marie zusammenzuarbeiten, sollte in Berlin wohnen und wöchentlich etwa 20 Stunden Zeit mitbringen. Auch Flexibilität, Kommunikationsstärke und ein Führerschein sind für den Job vonnöten. Doch vor allem eins sollten Bewerber auf keinen Fall sein: Fans von Marie! "Diskretion und Professionalität sind hier extrem wichtig und deshalb ist das keine Stelle für Fans", wird gleich zu Beginn des Inserates betont.

Zu den Aufgaben zählen etwa die Unterstützung in der Buchhaltung, die Verwaltung von Postsendungen und die Koordination von Terminen. Auf stressige Situationen sollten Bewerber auf jeden Fall gefasst sein. Außerdem kommen auf den künftigen Assistenten Fahrdienste in und um Berlin und Reisen inner- und außerhalb Deutschlands zu.

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann stillt ihre Tochter

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Mai 2022

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de