Nun bestätigt: Florence Pugh und Zach Braff sind getrennt!

Diese Liebe hat ein Ende gefunden! Der Scrubs-Star Zach Braff (47) und die Schauspielerin Florence Pugh (26) überraschten ihre Fans 2019 mit Liebesnews: Trotz eines großen Altersunterschiedes schien ihre Beziehung gut zu funktionieren. Immer wieder wurde auch spekuliert, ob die Hollywood-Bekanntheiten nicht sogar schon geheiratet hätten. Diese Gerüchte wurden jedoch nie bestätigt, wahr waren sie auch nicht. Denn Florence und Zach haben sich getrennt!

Das bestätigte die Beauty nun im Interview mit der Harper's Bazaar und gewährte auch intime Einblicke in ihr Seelenleben. "Wir haben versucht, diese Trennung nicht öffentlich zu machen, weil es eine Beziehung gewesen ist, über die sehr viele Menschen eine Meinung hatten", fing Florence an und betonte zudem: "Wir wollten nicht Millionen von Menschen sagen hören, wie glücklich sie sind, dass wir uns getrennt haben." Seit Anfang des Jahres gehen sie bereits getrennte Wege. In den vergangenen Jahren mussten sich Zach und seine mittlerweile Ex tatsächlich viele kritische Stimmen anhören.

Florence verteidigte ihre Liebe 2020 auch auf Social Media mithilfe einer Videobotschaft. "Innerhalb von acht Minuten hatte ich so viele Kommentare, 70 Prozent von ihnen waren negativ gegenüber meiner Beziehung. So ein Verhalten möchte ich auf meiner Seite nicht dulden", stellte sie klar. Trotzdem scheiterte ihre Liebe zu Zach letztendlich.

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Getty Images Florence Pugh bei einem Event in London, Juni 2022

