Stört es Ludwig? Giulia Siegel knutscht gerne mit Frauen!

Giulia Siegel (47) kommt auch Ladys gerne mal näher! Die TV-Bekanntheit und ihr Liebster Ludwig Heer (41) sind seit einigen Jahren glücklich zusammen. Sogar den nervenaufreibenden Treuetest Temptation Island V.I.P. bestanden die beiden, obwohl der Gastronom hin und wieder mal fremdflirtete. Dass die DJane kein Problem damit hat, machte sie bereits mehrmals deutlich. Giulia selbst knutscht auch gerne mal mit anderen Frauen!

Das verriet sie nun in der neuesten Promi-Ausgabe von "Mein Mann kann". In der Show gewährten die beiden Einblicke in ihre Beziehung: Zunächst ging es darum, dass Ludwig auch mal mit anderen Ladys schreibt. Nach wie vor hat Giulia kein Problem damit und offenbarte dann sogar: "Das ist jetzt nicht so, als würde ich nicht auch mal mit einem Mädel knutschen oder so. Ich bin nicht bisexuell, aber ich knutsche gerne." Eine offene Beziehung führen sie jedoch nicht.

Mit ihrem Liebeskonzept können ihre Mitstreiter Lisha und Lou offenbar nicht ganz so viel anfangen. Mit anderen schreiben, geschweige denn jemanden anderes zu treffen, kommt den Influencern nicht in die Tüte: "Der würde gar kein Echo mehr kriegen, weil er nicht mehr leben würde. Er kann mir schreiben!", stellte Lisha klar.

SAT.1 Giulia Siegel, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Sonstige Giulia Siegel und Ludwig Heer auf den Malediven im Dezember 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

