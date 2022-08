Wie ging es bei "Princess Charming"-Paula und Dora weiter?

Sind sie nun ein Paar? Dora und Paula sorgten bei Princess Charming für einen Moment, den es so noch nie in der lesbischen Kuppelshow gegeben hat. Die beiden Kandidatinnen verguckten sich nicht in die Protagonistin Hanna, sondern ineinander und verließen sogar gemeinsam das Format. Die Fans betonten im Netz, dass die Ladys ein Traumpaar abgeben würden – aber ist das auch eingetroffen? Paula und Dora klären endlich auf!

Nach den Dreharbeiten lernten sie sich weiter intensiv kennen, wie sie nun in der Wiedersehensshow schilderten. Dora flog sogar unmittelbar nach der Show mit in Paulas Heimat und lernte ihre Familie kennen. Doch etwas Ernstes ist aus den beiden letztendlich nicht geworden. "Wir sind kein Paar im romantischen Sinne. Ich würde sagen, wir sind ein extrem gutes freundschaftliches Paar und haben eine extrem enge Bindung zueinander", erklärte Paula daraufhin und fügte hinzu, jeden Tag Kontakt zu Dora zu haben.

Sie seien zwar ineinander verschossen gewesen, aber verliebt haben sie sich nicht. "Ich war schon traurig, als wir für uns entschieden haben, das bleibt bei was Freundschaftlichem", gab Dora zu. Apropos traurig – wie ging es Hanna, als die beiden Blondinen freiwillig gegangen sind? "Wenn sich jemand gegen mich entscheidet, dann muss ich das auch akzeptieren und das ist völlig okay", betonte Hanna. Sie sei glücklich für Paula und Dora gewesen.

Instagram / paula_smilla Paula Smilla, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Die "Princess Charming"-Kandidatin Dora

RTL Paula, Kandidatin der zweiten "Princess Charming"-Staffel

