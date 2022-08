100.000 Euro Schaden: Einbruch bei "Bares für Rares"-Star

Albert Maier (73) ist am Boden zerstört! In der Trödel-Show Bares für Rares überzeugt der Baden-Württemberger viele Zuschauer mit seinem Fachwissen und seiner sympathischen Art: Bevor es für die Teilnehmer in den Händlerraum geht, um ihre mitgebrachten Objekte zu verkaufen, schätzt er deren Wert. Abgesehen davon betreibt er aber auch selbst einen Kunst- und Antiquitätenhandel. Doch dort ereignete sich nun ein schlimmer Vorfall: Diebe haben Albert Schmuck und Uhren im Wert von rund 100.000 Euro geklaut!

Wie der Brillenträger im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung berichtete, habe sich das Ganze Anfang des Monats ereignet, als er mit seiner Frau Urlaub auf Sylt gemacht hatte. Bemerkt wurde die Tat durch seine Vertretung, die am Mittwoch, den 10. August das Geschäft aufschließen wollte. "Alles an Schmuck und Gold wurde aus dem Laden mitgenommen", erzählte der 73-Jährige. Auch in der sich darüber befindlichen Wohnung sei nach Wertsachen gesucht worden. Geraubt wurden vor allem goldene Taschenuhren, Armbanduhren, Ringe, Broschen und Armbänder. Der dadurch entstandene Schaden belaufe sich Alberts Schätzung nach auf eine Summe zwischen 80.000 und 100.000 Euro: "Ein Riesenschaden für mich."

Manche Sachen seien von den Einbrechern aber auch verschont geblieben. Silbermünzen, Gemälde oder Porzellan hätten die Täter Albert zufolge vermutlich nicht interessiert – wahrscheinlich auch, weil sie zu sperrig waren. "Die haben es mit Sicherheit in einer Tasche weggetragen", schätzte der Vater eines Sohnes.

ActionPress Albert Maier, "Bares für Rares"-Experte

ZDF, Frank Dicks Horst Lichter und Albert Maier bei "Bares für Rares"

ActionPress Albert Maier im September 2020

