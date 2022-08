Diese "Are You The One?"-Stars wurden knutschend erwischt!

Anscheinend ging da doch noch was! In der zweiten Staffel der beliebten Kuppelshow Are You The One – Reality Stars in Love suchen bekannte Gesichter mal wieder nach ihrem sogenannten Perfect Match. Dabei lassen sie auch wirklich nichts anbrennen. So wurde bereits heftig geknutscht und offenbar auch intensiv gefummelt. Bei zwei Kandidaten hat es wohl auch nach den Dreharbeiten ziemlich gefunkt!

Achtung: Wer ein mögliches Ende der Show nicht erfahren möchte, sollte nicht weiterlesen!

Trotz einiger Reibereien und krassen Beleidigungen scheinen tatsächlich ausgerechnet Ricarda Raatz und Maurice Dziwak auch nach der Show miteinander angebändelt zu haben. Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die beiden bereits im Mai dieses Jahres in einem Club. Ricarda und Maurice knutschten auf den Aufnahmen miteinander rum. Konnten sie das große Drama rund um Martin Fuhsys Handjob also beilegen?

Trotz heißem Flirt mit Maurice knutschte die Beauty & The Nerd-Bekanntheit nämlich mit Love Island-Star Martin rum – und kam dabei nicht nur ihm, sondern auch seinem besten Stück nah. Deshalb rastete Mo aus und beendete die Liaison mit Ricarda – offenbar aber nicht endgültig.

privat Maurice Dziwak und Ricarda Raatz im Mai 2022

privat Maurice Dziwak und Ricarda Raatz im Mai 2022

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Juli 2021

