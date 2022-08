Hot! Michael B. Jordan zeigt bei Premiere seine Mega-Muckis

Am 15. August fand die Premiere von der neuen Amazon-Serie "The Lord of the Rings: The Ring of Power" statt. Zu diesem Ereignis warf sich nicht nur der Cast der Serie in Schale, um auf dem roten Teppich aufzufallen. Auch weitere Stars waren eingeladen, um den Start des Der Herr der Ringe-Prequels zu feiern. Dabei fiel vor allem Michael B. Jordan (35) auf, der seine muskulösen Arme präsentierte.

Der Schauspieler erschien in einem einfachen, weißen Tank Top mit halb offener Knopfleiste, in dem er seine großen Muskeln zur Schau stellte. Dazu kombinierte er eine schwarze Anzughose und weiße Loafer. Mit einer silbernen Halskette, Ohrsteckern und einer eleganten, schwarzen Armbanduhr verlieh der "Creed"-Star seinem Look einen Hauch von Glamour.

Auch der Cast der Serie konnte auf der Premiere glänzen. Morfydd Clark, die in dem Prequel eine junge Galadriel spielt, verzauberte in einem halbtransparenten, schwarzen Glitzer-Ballkleid. Markella Kavenagh erschien in einer Robe mit fuchsiafarbenem Korsettoberteil und einem glitzernden, von silbernen Streifen durchzogenen Rock. Robert Aramayo setzte auf einen langen, schwarzen Mantel, während Ema Horvath feengleich in einem cremefarbenen, über und über mit kleinen Blüten besetzten Kleid inklusive Umhang über den roten Teppich wandelte.

