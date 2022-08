Nach Pete-Trennung: Kim K. freut sich, dass Kanye West datet

Geben Kim Kardashian (41) und Kanye West (45) ihrer Liebe etwa eine zweite Chance? Nachdem sich der Reality-Star und der Rapper 2021 nach acht gemeinsamen Ehejahren trennten, kam Kim mit dem Comedian Pete Davidson (28) zusammen. Doch auch mit ihm sollte die Beauty nicht ihr Liebesglück finden: Nach neun Monaten trennten sich die beiden vor wenigen Tagen. Können sich Fans jetzt etwa auf ein Liebes-Comeback der einstigen Eheleute freuen? Nein, im Gegenteil: Kim soll Kanye sogar unterstützen, die Datingwelt als Single zu erkunden!

Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet, soll Kim anfangs "besorgt" gewesen sein, dass ihr Ex nach der Trennung von Pete darum kämpfen würde, sie "zurückzugewinnen" – allerdings waren diese Gedanken unbegründet, wie sich jetzt herausstellte: "Kim ist so froh, dass Kanye sich wieder verabredet und dass er nicht versucht hat, sie nach der Trennung von Pete zurückzugewinnen", verriet die Quelle. Kanye scheint somit über seine Ex-Frau hinweg zu sein und sein neues Leben in vollen Zügen zu genießen.

Außerdem bestätigte der Insider gegenüber dem Magazin, dass die Scheidung von Kim und Kanye "demnächst rechtskräftig sein wird": "Endlich haben sich die Parteien auf alles geeinigt, und Kim freut sich darauf, ihr neues Leben als Single zu leben", hieß es außerdem seitens der Quelle.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de