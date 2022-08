Nach Kim Kardashians Liebes-Aus: Kanye West datet fleißig

Will Kanye West (45) seine Ex Kim Kardashian (41) etwa doch nicht zurückgewinnen? Der Keeping up with the Kardashians-Star lernte Ende des vergangenen Jahres den Komiker Pete Davidson (28) kennen und lieben. Lange wirkte es so, als ob die beiden sich gesucht und gefunden haben, doch dann machte vor rund einer Woche die Neuigkeit über ihre Trennung die Runde. Zunächst vermutete man, dass sich Kims Ex über das Liebes-Aus freuen würde, um die Mutter seiner Kinder zurückzuerobern. Doch nun wurde Kanye mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen.

Der Rapper baut gerade ein Haus in Malibu – und genau dort kreuzte er jetzt mit einer jungen Dame auf. Das zeigen Paparazzi-Bilder, die Hollywood Life vorliegen. Auf den Fotos ist der komplett in schwarz gekleidete "Flashing Lights"-Interpret zu erkennen, obwohl er versuchte, sein Gesicht mit seiner Kapuze zu verdecken. Neben Kanye lief eine dunkelhaarige Frau, die knielange hellblaue Leggings, einen schwarzen Pullover und eine große Sonnenbrille trug. Auch sie versucht, ihr Gesicht mit ihrem Oberteil vor den Fotografen zu verbergen. Bei ihr soll es sich um das OnlyFans-Model Monica Corgan handeln – mit ihr war der vierfache Vater in der Vergangenheit bereits häufiger gesehen worden.

Der aktuelle Beziehungsstatus des Musikers wirft noch immer einige Fragen auf. Im Februar datete Kanye das Model Chaney Jones. Nachdem diese aber nach einiger Zeit alle gemeinsamen Bilder mit dem 45-Jährigen gelöscht hatte, machten Trennungsgerüchte die Runde. Kurz darauf verbreiteten sich die ersten Spekulationen über eine Liaison mit Monica wie ein Lauffeuer.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Instagram / monicac0rgan Monica Corgan, Model

Getty Images Chaney Jones und Kanye West im März 2022

