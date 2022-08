Schon ein Monat Mama: Leona Lewis kuschelt mit ihrem Baby

Leona Lewis (37) ist ganz vernarrt in ihr kleines Wunder! Die Sängerin verriet im März 2022, dass sie erstmals Mama wird. Gemeinsam mit ihrem Mann Dennis Jauch durfte sie sich dann am 22. Juli über eine Tochter freuen. Auch die ersten Details wie den niedlichen Namen der Kleinen verriet die "Bleeding Love"-Interpretin bereits ihren Fans. Nun teilte sie neue Bilder: Hier kuschelt Leona mit ihrem Nachwuchs Carmel Allegra!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Musikerin nun eine Bilderreihe. Auf einem Pic hat Leona ihr Neugeborenes in einem Tragetuch eng an sich gebunden und schaut es ganz verliebt an: "Ein Monat mit dir, meine Liebe", schrieb sie dazu. Auf einem anderen Schnappschuss hält der Wonneproppen die Hand seiner Mutter oder liegt gemütlich im Babybett.

Leonas Fans lieben die Aufnahmen. "Oh, mein Herz, was für ein süßes Baby" oder: "Was für tolle Momentaufnahmen", schwärmten etwa zwei User in den Kommentaren von der frischgebackenen Mutter und ihrem kleinen Schatz.

Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch im Februar 2019 in West Hollywood

Instagram / leonalewis Leona Lewis' Baby, August 2022

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Sängerin

