Tod nach Autounfall: Familie und Fans trauern um Anne Heche

Anne Heche (✝53) hinterlässt eine gewaltige Lücke! Vor gut einer Woche verursachte die Schauspielerin einen schweren Verkehrsunfall: Sie raste mit ihrem Auto in Los Angeles in ein Wohnhaus. Nachdem es erst hieß, dass ihr Zustand stabil sei, folgten erschütternde News. Anne wurde ins Wachkoma versetzt und künstlich am Leben erhalten, um ihre Organe spenden zu können. Nachdem geeignete Empfänger gefunden wurden, stellten die Ärzte die Geräte ab. "Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erkunden, was ich mir als ihre ewige Freiheit vorstelle", äußerte sich ihr Sohn Homer gegenüber Page Six zum Tod seiner Mutter.

