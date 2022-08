Nach Anne Heches Crash: Spendenaufruf für Hausbesitzerin

Wie geht es nach Anne Heches (✝53) Unfall weiter? Die Schauspielerin war vor gut einer Woche in Los Angeles von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gerast. Dabei verletzte sich Anne so schwer, dass sie am vergangenen Montag im Krankenhaus starb. Das Gebäude, in das der Wagen gefahren war, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Um die Kosten zu stemmen, formiert sich im Netz nun Hilfe: Es werden fleißig Spenden für die Besitzerin gesammelt.

Die Kampagne zugunsten der Bewohnerin des Hauses hatte es sich zum Ziel erklärt, knapp 100.000 Euro zusammenzukriegen. Immerhin hatte Lynne Mishele bei dem Unfall fast ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Doch über dieses Ziel schoss der Aufruf weit hinaus: 254 Personen spendeten fast 175.000 Euro, damit es Lynne und ihren zwei Hunden bald wieder besser geht.

Einige Tage nach dem Crash hatte sich Lynne erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. "Ich erhole mich immer noch und versuche herauszufinden, wie es weitergeht", ließ sie ihre Follower damals auf Instagram wissen. Sie sei dankbar für den überwältigenden Zuspruch und die vielen Nachrichten.

