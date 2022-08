Name verraten: Lottie Tomlinson zeigt erstmals ihr Baby

Lottie Tomlinson (24) teilt die ersten Aufnahmen ihres kleinen Sohnes! Anfang des Jahres überraschte die Influencerin mit freudigen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Nachdem Lottie ihre Fans immer mal wieder an ihren Babybauch-Updates teilhaben ließ, war es vor wenigen Tagen dann endlich so weit und die Beauty durfte ihren kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Jetzt zeigte Lottie ihren Sohn erstmals im Netz – und verriet gleichzeitig den Namen des Kleinen!

Mit mehreren Posts auf ihrem Instagram-Account verzückten Lottie und ihr Partner Lewis Burton (30) die Fans! So teilte die Beauty ein süßes Mama-Sohn-Pic und zwei Videoaufnahmen ihres Baby-Boys, während der Kleine friedlich schlief – aber auch den Namen ihres Sohnes verkündete die Schwester von Louis Tomlinson (30): "Wir stellen unseren Sohn, unsere Welt, die Liebe unseres Lebens vor: Lucky Burton!", schrieb die frischgebackene Mama glücklich.

Lotties Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Er ist so wunderschön – ich liebe den Namen! Herzlichen Glückwunsch!, "Er ist so süß! Herzlichen Glückwunsch! Alles Liebe für dich, Lottie!" oder "Er ist perfekt! Herzlichen Glückwunsch zu eurem hübschen Jungen", schrieben einige begeisterte User in der Kommentarspalte.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinsons Sohn Lucky Burton

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Juli 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Juni 2022

