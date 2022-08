Reunion mit Lorik? Denise Hersing kommt zu "Ex on the Beach"

Könnte ihre Liebe wieder aufflammen? Bei Ex on the Beach sorgte Lorik Bunjaku (26) vergangene Woche für Trubel: Der Reality-TV-Star mischte den Strand in Mexiko ordentlich auf und ging prompt mit Michelle Daniaux auf ein Date. Doch damit die Show ihrem Namen auch gerecht wird, durfte er nun eine seiner Ex-Freundinnen am Strand begrüßen: Denise Hersing (26) mischt "Ex on the Beach" auf!

In der aktuellen Folge der Flirt-Show wurde Lorik gemeinsam mit den Kandidaten Cedric Beidinger und Sebastian Ruiz zum Strand gebeten. Die drei hatten schon eine Ahnung, dass die Bachelor-Beauty dazukommt – denn alle drei hatten mal was mit ihr am Laufen. Und sie hatten recht! "Es gibt nur einen Ex bei mir, mit dem noch was zu klären ist, und das ist Lorik", kündigte Denise jedoch an, bevor sie auf die drei Männer traf.

Nachdem es zu einer unangenehmen Begrüßung kam, gerieten Denise und Lorik, die sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten, direkt ins Kreuzfeuer. "Warum hast du so getan, als wäre ich dir scheißegal?", wetterte der Mannheimer. Und auch Denise war von der Begegnung nicht ganz ungerührt: "Ich hätte gedacht, mich lässt es kälter. Mich hat’s jetzt echt mitgenommen, ich bin voll emotional aufgewühlt." Zunächst musste die Braunschweigerin jedoch auf ein Date mit Cedric, wovon Lorik später am Abend alles andere als begeistert war – ganz klären konnten sie ihre Streitigkeiten schlussendlich noch nicht.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Bachelor in Paradise, RTL Denise und Lorik, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

RTL Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2021

