Ben und J.Los Hochzeit: Darum kommt Ex Jennifer Garner nicht

In wenigen Tagen soll die zweite Hochzeit von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) stattfinden – doch Ex Jennifer Garner (50) ist wohl nicht unter den Gästen. Mitte Juli gaben sich die Sängerin und der Schauspieler überraschend in Las Vegas das Jawort. Da das Paar seine Blitzhochzeit ohne Freunde und Familie gefeiert hat, wolle es das nun nachholen. Doch wie ein Insider nun verriet, werde Bens Ex-Frau Jennifer Garner nicht zu ihrer großen Feier kommen.

Wie die Quelle gegenüber HollywoodLife berichtete, sei der Grund aber keineswegs eine fehlende Einladung. "Jennifer ist gerade sehr in ein Projekt in Texas eingespannt und kann deswegen nicht an der Hochzeitsfeier teilnehmen", plauderte der Informant aus. Ihre drei Kinder, die aus der Ehe mit Ben stammen, werden jedoch kommen. "Sie unterstützt es sehr, dass ihre Kinder dort sind und sieht das Ganze auch wirklich positiv", versicherte der Insider.

Die Schauspielerin habe dem Paar aufgrund ihrer Abwesenheit an seinem großen Tag bereits ihre Glückwünsche ausgesprochen. "Jennifer wünscht ihnen nur das Beste und sie ist sich sicher, dass es ein wunderschönes Event werden wird", erzählte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei der Premiere von "The Adam Project"

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de