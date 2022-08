Jeanette Biedermann will musikalisch wieder durchstarten!

Ihre Fans dürfen sich über neue Songs freuen! Jeanette Biedermann (42) ist nicht nur als Schauspielerin durch GZSZ bekannt geworden – auch musikalisch hat sie einiges zu bieten. Sie gilt seit Jahren als erfolgreiche Sängerin. Ihre Hits "Hold the Line" oder "Material Boy" gingen in den Nullerjahren durch die Decke. Aber dann wurde es etwas stiller um sie – doch das soll sich wohl bald ändern: Jeanette teasert neue Projekte an!

Auf Instagram verriet sie: "Für mich geht es endlich wieder ins Studio! Ich freu mich darauf, Musik zu machen. [...] Ich habe Songs geschrieben und jetzt erblicken sie langsam und leise die Wirklichkeit, bis sie bald bei euch ankommen." Dazu postete sie eine Bilderreihe, auf der sie überglücklich zu sein scheint. Jeanettes Fans sind begeistert von diesen News. "Bin sehr gespannt und freue mich so sehr, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann", äußerte sich beispielsweise ein User.

So ganz war Jeanette aber nie von der Bildfläche verschwunden. Sie nahm an der diesjährigen Staffel von The Masked Singer teil und lieferte dort Woche für Woche ab. Die Blondine schaffte es sogar bis ins Finale!

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im Juli 2022

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Sängerin

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Sängerin

