Was geht denn da? Ex-Bachelorette-Boys turteln im Netz

Bahnt sich zwischen Alexandros Chouliaras (28) und Steffen Vogeno etwa etwas an? Die beiden Männer nahmen an der letzten Die Bachelorette-Staffel an. Beide buhlten um das Herz von Sharon Battiste (30) – aber vergeblich. Im Finale entschied sich die Influencerin für Jan Hoffmann, mit dem sie jetzt sehr glücklich zu sein scheint. Doch Alex und Steffen trauern der Beauty nicht nach – ganz im Gegenteil: Auf TikTok erwecken sie sogar den Eindruck, sich sehr, sehr gut miteinander zu verstehen...

Auf TikTok kursiert inzwischen ein Account mit dem Namen "alexundsteffen". Auf der Plattform teilen die Ex-Kuppelshow-Boys allerlei Content. Einige Clips lassen die Follower jedoch etwas stutzig werden. In einem Video mit dem Titel "Offen für alles" füttert Alex Steffen zum Beispiel mit dem Finger, auf dem etwas Eis verteilt ist. In einer anderen Aufnahme, die mit "Wenn du den ersten Schritt machst" betitelt ist, streichelt Alex seinem Steffen übers Knie.

Fans wissen nicht so richtig, was sie von den Clips halten sollen. "Was ist denn hier passiert?", fragte jemand verwundert. "Von 'Bachelorette' zu Prince Charming ging es aber ganz schön schnell", scherzte ein anderer. "Sehr geil, dass ihr euch gefunden habt. Hat also doch geklappt mit der großen Liebe" kommentierte ein Weiterer, worauf Steffen und Alex antworteten: "Die besten Dinge passieren durch Zufälle".

Die Bachelorette, RTL Jan, Lukas und Steffen beim Halbfinale von "Die Bachelorette"

TikTok / alexundsteffen Alexandros Chouliaras und Steffen Vogeno

RTL/ René Lohse Alexandros Chouliaras, Bachelorette-Kandidat

