Für fast 80.000 Euro: Lamar Odom lässt sich Zähne machen

Lamar Odom (42) stellt sich für die Schönheit seiner Angst. Zwischen 1999 und 2013 war der in South Jamaica geborene Sportler in der NBA aktiv. Seit dem Ende der Karriere versorgt er seine Fans im Netz nun immer wieder mit kleinen Einblicken in seinen Alltag. Demnächst hat der US-Amerikaner auch wieder allen Grund zum Lächeln auf den Selfies: Lamar ließ sich jetzt nämlich seine Zähne machen.

Wie TMZ nun berichtete, unterzog sich der Basketballspieler Anfang des Monats einem ausführlichen Makeover seines Gebisses. Vier Stunden lang ließ der 42-Jährige eine Veneers-Behandlung an 22 seiner Zähne durchführen, um sie verschönern zu lassen. Der Beauty-Eingriff soll auch ein stolzes Sümmchen gekostet haben: Umgerechnet fast 80.000 Euro soll der ehemalige NBA-Star für seine Zähne auf den Tisch gelegt haben. Laut Angaben der Boulevard-Website wendete sich Lamar für die Prozedur übrigens vertrauensvoll an Dr. Victoria Veytsman in Beverly Hills.

Die Entscheidung, sich die Zähne machen zu lassen, wird Lamar jedoch ganz schön viel Überwindung gekostet haben – immerhin ist der Ex-Mann von Khloé Kardashian (38) dafür bekannt, große Angst vor Zahnärzten zu haben. Während einer Episode von Keeping up with the Kardashians hatte er seinerzeit beispielsweise verraten, dass er sieben Jahre lang seine Zähne nicht kontrollieren ließ.

Getty Images Lamar Odom im Juni 2019

Splash News Lamar Odom im Juni 2022

Getty Images Khloé Kardashian mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom im November 2011 in Sydney

