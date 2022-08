Queen-Enkelin wird selbe Uni wie William und Kate besuchen!

Lady Louise Windsors (18) Vorgänger haben offenbar gute Erfahrungen gemacht! Als die Tochter von Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57) gehört Louise zu einem der acht Enkelkinder von Queen Elizabeth II. (96) – und ist somit unter anderem die Cousine von Prinz William und Prinz Harry. Inzwischen ist die jüngste Enkelin der Monarchin endlich volljährig und hat auch ihre schulische Laufbahn bereits abgeschlossen. Doch was sind ihre nächsten Pläne? Wie der Palast nun bestätigte, wird Louise an dieselbe Universität gehen, an der auch William und Herzogin Kate (40) studiert haben!

Wie das britische Königshaus nun in einem Statement bestätigte, hat Louise gerade ihre Abiturzeugnisse erhalten – und auch für ihren weiteren Werdegang bereits konkrete Pläne im Kopf. Denn wie es darin weiter heißt, wird die 18-Jährige ab September an der St. Andrews Universität in Schottland studieren und damit eine der besten Fachhochschulen des Landes besuchen. Damit tritt die Blondine in die Fußstapfen von William und Kate – denn auch der zukünftige Thronfolger und seine Frau haben an der Uni studiert.

Wie es in der Erklärung des Buckingham Palace weiter heißt, wird Louise dort anfangen, Englisch zu studieren. Ihr ältester Cousin William hatte damals zu seiner Zeit das Fach Geografie besucht, während Kate Kunstgeschichte studierte.

Getty Images Lady Louise Windsor bei Trooping the Colour in London im Juni 2015

Getty Images Viscount James, Prinz Edward, Lady Louise und Herzogin Sophie auf Harry und Meghans Hochzeit

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

