Überraschende Enthüllung von Sophie Wessex (55). Die Royal-Lady versucht in der Regel, ihre Kids aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Private Details über die Erziehung und das Leben der beiden gibt sie nur ungern preis. Nun machte die Ehefrau von Prinz Edward (56) aber eine Ausnahme und plauderte in einem raren Interview aus dem Nähkästchen: Sie verriet, dass ihre Sprösslinge Louise und James nicht mit ihrem Adelstitel angesprochen werden sollen.

Gegenüber der britischen Zeitung The Sunday Times erklärte die Komtess nun, dass Louise und James ganz normal aufwachsen sollen, ohne viel Schnickschnack. "Sie besuchen normale öffentliche Schulen, sie gehen zu Freunden, um dort zu übernachten und zu feiern", offenbarte Sophie. Deshalb wolle sie nicht, dass die beiden später mit "Ihre Königliche Hoheit" angesprochen werden. Aber nicht nur das, die zwei sollen als Erwachsene auch auf ihren eigenen Füßen stehen. "Wenn sie groß sind, das habe ich ihnen klargemacht, werden sie sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen müssen", betonte die Gräfin.

Sophie hat die Zukunft ihrer Kids offenbar schon genau vor Augen. Wenn es nach ihr geht, werden Louise und James nicht Prinz und Prinzessin. Stattdessen sieht die 55-Jährige ihre Kinder eher in der Universität, als im Palast. Besonders ihrer Tochter sagt die ehemalige PR-Managerin eine Karriere an der Hochschule voraus: "Sie ist ziemlich schlau, also denke ich, dass sie wahrscheinlich zur Uni gehen wird."

