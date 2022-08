Iris Klein hat mit ihrem ersten Mann eine Zweckehe geführt!

Iris Klein (55) packt über ihre Beziehungen aus! Seit fast 17 Jahren ist die diesjährige Kampf der Realitystars-Kandidatin mit ihrem Mann Peter verheiratet. Zuvor war sie bereits dreimal vor den Traualtar getreten. Aus ihrer ersten Ehe mit Jürgen Katzenberger stammen ein Sohn und eine Tochter, Daniela Katzenberger (35). Während ihrer zweiten Ehe bekam sie Jennifer Frankhauser (29). Ansonsten ist nicht allzu viel über Iris' Verflossene bekannt. Doch jetzt kam heraus: Sie heiratete keinen davon so richtig aus Liebe!

In Désirée Nicks (65) Podimo-Podcast "Lose Luder" erzählte die 55-Jährige: "Es war tatsächlich so, dass ich mit 17 Jahren und schwanger zu Hause in Ludwigshafen saß [...] und dann sagte man uns, man bekomme keine Wohnung, wenn man nicht verheiratet ist." Daraufhin hätten sie und ihr Partner beschlossen, den Bund fürs Leben einzugehen. Der war jedoch nicht von langer Dauer: "Genauso schnell, wie wir geheiratet haben, damit wir die Wohnung behalten durften, so schnell haben wir uns auch wieder scheiden lassen." Zudem betonte die Dreifach-Mama, dass er damals ihr erster richtiger Freund gewesen sei, der sie mit 14 entjungfert habe: "Wenn du mich heute fragst, denke ich: 'Nee, das kann gar nicht die große Liebe gewesen sein.'"

Nachdem ihre erste Ehe gescheitert war, kam Iris mit Andreas Frankhauser zusammen. Doch auch diese Beziehung sollte nicht für die Ewigkeit sein: "Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir uns eher wie Bruder und Schwester oder wie beste Freunde lieben." Nach ein paar Jahren Pause sei die Wahl-Mallorquinerin wieder auf die Suche nach einem Partner gegangen – erneut ohne Erfolg. Denn mit dem einstigen DJ Bobo (54)-Choreografen Shahram Ali Ahmadi klappte es nicht. Sie heirateten nur, damit der Iraner in Deutschland bleiben durfte. Erst mit Peter fand Iris endlich ihr großes Liebesglück.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger (3.v.l.) posiert mit ihrer Familie, Mai 2021

