"Kleine Prinzessin": Jessi Haller zeigt ihre Tochter Hailey

Was für ein niedlicher Schnappschuss! Im Mai 2021 durften die Ex-Bachelorette Jessica Haller (32) und ihr Mann Johannes (34) ihr erstes gemeinsames Baby begrüßen – Töchterchen Hailey-Su (1). Das Kind ist seither der ganze Stolz der beiden. Ihren Familienalltag teilt das Paar auch im Netz. Manchmal können die Fans dabei einen Blick auf die Kleine erhaschen – so wie jetzt: Jessi postete eine süße Aufnahme von Hailey-Su!

Via Instagram teilte die 32-Jährige ein Bild, auf dem das Mädchen am Strand auf Ibiza zu sehen ist. Im Badeanzug und mit einem Hut auf ihrem hellblonden Haar buddelt Hailey-Su im Sand. "Meine kleine Prinzessin", schrieb Jessica zu dem Foto. Auch ihre Follower sind ganz begeistert von diesem Anblick – und können kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. "Oh, wie süß. Und wie groß sie schon ist", staunte ein Fan.

Bereits im Juli begeisterten die stolzen Eltern mit einem zuckersüßen Vater-Tochter-Pic die Follower. Darauf schnitten Johannes und Hailey-Su Grimassen. "Wie süß kann man sein?", titelten die Reality-TV-Stars in einem gemeinsamen Beitrag.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Hailey-Su Haller im August 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de