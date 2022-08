Liebe bei "Princess Charming"? Siegerin Jessi hatte Zweifel

Hanna Sökeland hat im Rahmen der beliebten Kuppelshow Princess Charming nach ihrer Mrs. Right gesucht – und dabei war die Projektleiterin aus Hannover erfolgreich! Nach zahlreichen Gruppen- und Einzeldates hat sie sich im großen Finale für die Münchnerin Jessica entschieden. Und auch nach dem Ende der Dreharbeiten sind die beiden noch ein Paar und total ineinander verliebt. Doch Jessi glaubte anfangs gar nicht daran, bei "Princess Charming" die große Liebe zu finden...

In einem neuen YouTube-Video auf dem offiziellen Kanal der Kuppelshow stellt sich das Gewinnerpaar einigen Fragen – und dabei erklärt Jessi auch total ehrlich, dass sie vor dem Start des Drehs ein paar Zweifel hatte. "Tatsächlich hätte ich das nicht geglaubt, dass man sich in der Show verlieben kann", betont die Münchnerin. Jetzt sei sie aber wider ihrer Erwartungen total verliebt in ihre Hanna.

Und wie sah das bei Hanna vor dem Start der Kuppelshow aus? Auch die Princess hat nicht mit einem Happy End gerechnet. "Ich habe nicht erwartet, dass es in der Show passiert", macht die Beauty deutlich und fügt hinzu: "Aber ich glaube daran, dass man überall die Liebe finden kann – und das kann man auch im Fernsehen."

RTL Hanna Soekeland und ihre "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica

Princess Charming, RTL Jessica und Hanna, "Princess Charming" 2022

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

