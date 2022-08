Ohne Brooklyn: Victoria Beckham schwärmt von Familienpic

Victoria Beckham (48) freut sich über niedliche Urlaubserinnerungen mit ihren Liebsten! Wie eng das Verhältnis der Spice Girls-Sängerin und ihrem Ehemann David Beckham (47) zu ihren Kids ist, ist kein Geheimnis – immerhin teilt das Traumpaar immer wieder coole Schnappschüsse gemeinsam mit ihren vier Kindern Harper Seven (11), Cruz (17), Romeo (19) und Brooklyn (23). Letzterer wurde seit seiner Hochzeit mit Milliardärstochter Nicola Peltz (27) jedoch immer seltener mit seiner berühmten Familie gesichtet. Für Vic scheint das halb so schlimm zu sein und sie teilte nun niedliche Urlaubserinnerungen – ohne ihren Ältesten!

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria am Mittwoch einen niedlichen Schnappschuss, der die 48-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann, Töchterchen Harper Seven und ihrem jüngsten Sohnemann Cruz offenbar nach einem Sprung ins Wasser bei Sonnenuntergang zeigt. Momentan ist die Familie nämlich in Miami unterwegs – wie auch ihr mittlerer Sohn Romeo, der das Foto seiner Liebsten geschossen haben könnte. "Ich liebe euch alle so doll", schrieb die Beauty unter die Urlaubserinnerung, die auch Sohn Cruz auf seinem Social-Media-Account teilte.

Von Brooklyn fehlt bei dem Familienausflug jedoch jede Spur – ob das mit dem angeblichen Zoff zwischen Vic und der Liebsten ihres ältesten Sohnes zu tun hat? Immerhin hieß es zuletzt immer wieder, dass sich die Vierfach-Mama seit Brooklyns Hochzeit nicht gut mit Nicola verstehe. Im Variety-Interview vermutete die 27-Jährige, dass es zu diesen Gerüchten gekommen sein könnte, weil sie auf ihrer Hochzeit kein Brautkleid ihrer Designer-Schwiegermama trug.

Instagram / cruzbeckham David, Victoria, Harper Seven und Cruz Beckham im August 2022

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn, Victoria und David Beckham und Nicola Peltz im März 2021

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihren Kindern Brooklyn, Cruz, Harper und Romeo, 2019

