Zahnspangen-Update: Angelina Pannek kriegt Gestänge dazu

Angelina Pannek (30) lässt ihre Follower an dieser Reise teilhaben! Die Influencerin macht kein Geheimnis daraus, eine Zahnspange zu tragen. Im Sommer vergangenen Jahres erzählte sie ihren Followern, dass die feste Zahnspange im Mundinnenraum sitzt und man diese deshalb auch nicht sieht. Der Weg zu perfekten Zähnen ist aber anscheinend noch längst nicht abgeschlossen: Denn Angelina bekommt nun noch Gestänge dazu!

In ihrer Instagram-Story schildert sie: "Ich bin schon gespannt, was das werden soll, denn von hier bis nach dahinten werden zwei Metallstangen eingebaut." Dabei handelt es sich wohl um teleskopartige Scharniere, die sich beim Öffnen des Mundes mitverstellen. So kann eine rasche Positionsänderung des Kiefers erreicht werden.

"Ich bin gespannt, ob ich danach noch mit euch spreche oder mich die nächsten sechs Monate, solange das drin ist, nur per Text melde", erklärte Angelina weiter. Warum trägt die Beauty eigentlich eine Zahnspange? "Ich bin nicht so happy mit meinen Zähnen!", offenbarte sie.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im März 2022

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juli 2022 auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de