Anne Heche warnte Portia vor Romanze mit Ellen DeGeneres

Was Anne Heche (✝53) mit diesem Rat bezwecken wollte? Die Schauspielerin verstarb am 12. August an den Folgen ihres Autounfalls, bei dem sie gegen eine Hauswand gekracht war. Die "Sechs Tage, sieben Nächte"-Darstellerin wurde nicht nur durch ihre Filme berühmt – Ende der 90er sorgte ihre Beziehung mit Ellen DeGeneres (64) für Schlagzeilen. Seit 2008 ist die TV-Moderatorin mit Portia de Rossi (49) glücklich verheiratet – diese wurde zu Beginn jedoch von Anne gewarnt.

Vergangenen Juni erinnerte sich Anne im Podcast "Better Together" an eine Begegnung mit der australischen Schauspielerin. "Portia hat mich sogar über Ellen ausgefragt, bevor sie zu meiner Hochzeit [mit Coleman Laffoon] kam, und Portia hat sogar gesagt: 'Ich werde mich an Ellen ranmachen'", erzählte sie ihrer Kollegin. Die Blondine soll der "Arrested Development"-Darstellerin verdeutlicht haben, dass ihr diese Beziehung keinen Ruhm verschaffen würde. Laut Anne hätte sich die gebürtige Australierin dadurch erhofft, ein Aushängeschild für homosexuelle Paare zu werden.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Ellen nicht an der Beisetzung ihrer Ex-Freundin teilnehmen wird. "Annes Beerdigung findet diese Woche statt und Ellen wird nicht eingeladen sein. Es werden nur enge Verwandte und Freunde da sein", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Bei der Trauerzeremonie soll es sich um eine intime und kleine Feier handeln.

Getty Images Anne Heche und Ellen DeGeneres, August 2000

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres beim Super Bowl 2022

Getty Images Anne Heche bei einer Premiere in New York 2019

