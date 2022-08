Ellen DeGeneres und Portia de Rossi feiern 14. Hochzeitstag

Ellen DeGeneres (64) und Portia de Rossi (49) feiern ihre Liebe! Die US-amerikanische Entertainerin und die Schauspielerin gehen schon seit rund 18 Jahren gemeinsam durchs Leben: Am 16. August 2008 haben sie sich im Rahmen einer Zeremonie in Beverly Hills schließlich offiziell das Jawort gegeben. Seither sind die "The Ellen DeGeneres Show"-Moderatorin und die "Now Add Honey"-Darstellerin unzertrennlich. Jetzt zelebrierten Ellen und Portia schon ihren 14. Hochzeitstag!

Via Instagram veröffentlichte die Komikerin jetzt ein Video, in dem einige Highlights des Paares aus den vergangenen Jahren zu sehen sind: Unter anderem meistern die Turteltauben in den Clips verschiedene Challenges in der beliebten Talkshow der Moderatorin. "Ich liebe dich, Portia. Alles Gute zum 14.!", betitelte die 64-Jährige das Posting.

Der niedliche Netzbeitrag rührte auch zahlreiche Fans von Ellen und Portia – in der Kommentarspalte gratulierten viele Supporter dem Paar. "Wahre Liebe ist so schön!", "Alles Gute zum Hochzeitstag!" oder auch: "Ihr beiden seid so süß", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2017

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den Golden Globes 2020

Getty Images Ellen DeGeneres und ihre Partnerin Portia de Rossi

