Es sind tolle News für ihre Fans! Helene Fischer (37) begeisterte mit der Geburt ihres ersten Kindes viele ihrer Bewunderer. Ihre Schwangerschaft hielt die Schlagersängerin lange Zeit geheim – Blicke auf ihren Babybauch gab es wenige. Als sie im November bei Wetten, dass..? zu Gast war, performte die Musikerin sogar auf der Bühne. Seitdem wurde es musikalisch jedoch still um Helene. Jetzt wurde ihr erster Auftritt seit der Geburt angekündigt!

Wie das Festival SnowpenAir in seinem Programm mitteilt, werde Helene dort am 27. März auf der Bühne stehen. Es ist damit das erste Mal, dass die "Atemlos"-Interpretin als Mama auftreten wird. Bei dem Musik-Event in der Schweiz ist die Show der 37-Jährigen auf 14 Uhr angesetzt. Dabei dürfen sich ihre Fans sicherlich auf die großen Hits ihres Stars freuen.

Auch das weitere Line-up des Festivals kann sich sehen lassen: Denn neben Helene werden bei dem Open Air auch Sunrise Avenue, Stefanie Heinzmann (33) und Francine Jordi (44) auf der Bühne stehen. Eine bunte Mischung also für das große Comeback des Schlagerstars.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Helene Fischer, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Michelle Hunziker

Anzeige

Getty Images Schlagerstar Helene Fischer

Anzeige

Getty Images Sunrise Avenue im Dezember 2006 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de