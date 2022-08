Ex-Flirt Laura Maria ist schwanger: Das sagt Jona Steinig

Jonathan Steinig (26) meldet sich zu Laura Maria Rypas (26) Baby-News! Nach langem Hin und Her haben die Influencerin und Pietro Lombardi (30) wieder zusammengefunden – und verkündeten erst gestern eine Hammer-Nachricht: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Dabei hatte Lauras Ex-Flirt Jona noch im Mai behauptet, sie nutze ihn nur aus für Fame. Der Ex-Bachelorette-Boy hatte zwischenzeitlich selbst etwas mit der Beauty am Laufen und schoss danach scharf gegen sie. Doch was sagt Jona nun zu ihrem und Pietros anstehendem Nachwuchs?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde der 26-Jährige auf Lauras Schwangerschaft angesprochen. Für Jona kam diese Verkündung nicht überraschend. "Ich wusste es schon", schrieb er – und offenbar hat er seinen Groll hinter sich gelassen. "Ich wünsche den beiden nur das Beste und viel Glück dabei", betonte der gebürtige Flensburger. Sie alle sollen sich inzwischen ausgesprochen haben und "alles ist top." Außerdem merkte Jona an: "Wenn ein Baby im Spiel ist, sollte man erst recht viele Dinge einfach hinter sich lassen."

Einige Fans sind dennoch skeptisch, was Pietro und Lauras Baby-News angeht. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Instagram wunderte sich ein Follower: "Das ging aber schnell." Dem schloss sich auch ein weiterer an und stellte die Frage in den Raum: "Ist das nicht etwas voreilig?"

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Influencer

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

