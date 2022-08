Vertrag unterzeichnet: Wird es "Harry Potter"-Serie geben?

Harry Potter-Fans können sich schon einmal auf ein neues Kapitel freuen! In insgesamt acht Teilen begeisterten die Zauberlehrlinge mit ihren Abenteuern in Hogwarts die Zuschauer weltweit. Nicht umsonst zählen die acht Streifen, die auf J.K. Rowlings (57) gleichnamigen sieben Romanen basieren, zu den erfolgreichsten Filmen. Nachdem der letzte Teil 2011 erschienen ist, können sich Fans nach einer so langen Pause bald auf eine neue Geschichte freuen: Eine Serie über Harry Potter soll sich momentan in Arbeit befinden!

Laut Daily Mail habe die Autorin mit Warner Bros. über ein mögliches TV-Spin-off verhandelt. Obwohl das Medienhaus die Gerüchte bisher noch nicht offiziell bestätigt hat, soll die Schöpferin von "Harry Potter" den Vertrag für einen Ableger der Geschichte über die Zauberer unterzeichnet haben. Doch es kommt noch besser: Die Ausarbeitung der Serie soll bereits im vollen Gange sein! Auch Mitarbeiter des US-amerikanischen Fernsehprogrammanbieters HBO untermauerten die Spekulationen, da sie bestätigten, gerade an dem Spin-off zu arbeiten.

Weitere Details rund um die Handlung und die Besetzung sind allerdings noch nicht bekannt. So ist es momentan auch noch unklar, ob bekannte Gesichter wie Daniel Radcliffe (33), Emma Watson (32) und Rupert Grint (33) wieder zu sehen sein werden. Denn zuletzt erklärte Daniel, der Harry Potter verkörperte, dass er sich eine Rückkehr als Zauberer nicht vorstellen könne.

Getty Images J.K. Rowling im Dezember 2019

Action Press / United Archives GmbH Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson in "Harry Potter und der Feuerkelch"

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson im Juli 2011

