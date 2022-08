Während Scheidung: Melinda und Bill Gates hielten zusammen

Melinda (58) und Bill Gates (66) haben nicht aufgehört, als Team zusammenzuarbeiten! Im Mai 2021 gelangten traurige Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Der Microsoft-Gründer und seine Frau entschlossen sich dazu, in Zukunft getrennte Wege zu gehen und sich scheiden zu lassen. Bis dahin war das Ex-Paar fast drei Jahrzehnte miteinander verheiratet. In einer Rede hatte die Geschäftsfrau das Ende ihrer Ehe sogar selbst als großen Tiefpunkt in ihrem Leben bezeichnet. Doch wie Melinda nun verriet, haben sich die einstigen Eheleute gegenseitig über die schwierige Zeit hinweg geholfen!

In einer Episode von Good Morning America sprach Melinda jetzt über die Trennung von ihrem einstigen Milliardärsgatten und erklärte, was sie in dieser schweren Zeit über sich selbst gelernt habe. Dabei verriet sie auch, dass die 58-Jährige und Bill einen gemeinsamen Weg gefunden hätten, um mit ihrer gescheiterten Beziehung umzugehen. "Als wir uns mit den Einzelheiten der Scheidung auseinandersetzten und traurig waren, haben wir uns trotzdem für die Stiftung eingesetzt", plauderte sie aus und fügte hinzu, dass das Ex-Ehepaar die Arbeit für ihre gemeinsame Wohltätigkeitsorganisation dennoch zusammengehalten hätte.

Als Grund für ihr Ehe-Aus gab Melinda unter anderem an, dass Bill ihr immer wieder untreu gewesen wäre. Diese Vorwürfe hatte auch der 66-Jährige in der Today Show eingeräumt: "Ich bin verantwortlich dafür, dass ich meiner Familie viel Schmerz bereitet habe. [...] Ja, ich habe Schmerz verursacht und fühle mich schrecklich deswegen."

Getty Images Bill und Melinda Gates im April 2017

Getty Images Melinda Gates, New York 2019

Getty Images Melinda und Bill Gates im Januar 2015 in Davos

