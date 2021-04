Leroy Leone (31) macht seinen Hatern eine Ansage. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist dafür bekannt, dass er sich im Netz regelmäßig für mehr Gleichberechtigung einsetzt. Der Schauspieler kämpft vor allem für eine größere LGBTQ-Akzeptanz. Er selbst ist homosexuell und steht offen zu seiner Sexualität – damit scheint er aber nicht bei jedem gut anzukommen: Leroy bekommt krasse Hassnachrichten, die er nun veröffentlichte.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Leroy heftige Texte, die er von Usern privat geschickt bekommen hat. "Ich finde dich wirklich nett und du bist ein guter Schauspieler, aber wieso muss man in der Öffentlichkeit sagen, dass man schwul ist?", fragte sich beispielsweise ein Nutzer. Andere gehen noch weiter, werden beleidigend und wünschen dem 31-Jährigen sogar den Tod. Leroy veröffentlichte folgende Nachrichten aus seinem Postfach: "Was meinst du, warum kein Schwuler im Fernsehen erfolgreich ist? Weil es widerlich ist" oder "Selbst, wenn du sterben würdest, keinen juckt es", lauteten nur zwei der krassen Anfeindungen, mit denen Leroy konfrontiert wird.

Normalerweise kann der Hundebesitzer mit solchen Nachrichten gut umgehen, doch es gebe Momente, in denen ihn diese Worte tief verletzen. "Die Tatsache, dass ich anscheinend einige mit meiner sexuellen Orientierung trigger, lässt mir in den letzten Tagen keine Ruhe. Selbstverständlichkeit, Respekt und vor allem Empathie sollten gerade in der heutigen Zeit großgeschrieben werden", schrieb er zu dem Beitrag. Klar, als Person des öffentlichen Lebens müsse man damit rechnen, Kritik zu bekommen – doch das würde einfach zu weit gehen. Und dabei ginge es ihm nicht nur um Sexualität, sondern auch um Rassismus und Sexismus, der im Internet durch solche "sinnlosen und abartigen" Nachrichten zum Ausdruck gebracht werde.

Leroy Leone im April 2021

Leroy Leone, ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Der Schauspieler Leroy Leone

